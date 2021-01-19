Один из фигурантов дела о перестрелке на рынке в Новосибирске признал вину

"Мужчина вину в совершении преступления признал, заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения, которое заместителем прокурора области рассмотрено и удовлетворено", - говорится в сообщении.

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Один из фигурантов дела о массовой драке и перестрелке на Хилокском рынке в Новосибирске Никита Петров признал вину в совершенном преступлении и заключил со следствием досудебное соглашение, говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору") в отношении Петрова было выделено в отдельное производство. С обвинительным заключением оно направлено в Новосибирский районный суд Новосибирской области.

В начале октября 2019 года на прилегающей к Хилокскому рынку территории произошла драка со стрельбой с участием граждан Киргизии. В столкновении в общей сложности принимали участие около 200 человек, 25 из которых были задержаны. Четыре человека в результате конфликта получили травмы. Как сообщал ТАСС источник в органах власти, конфликт возник у торговцев рынка с охранной компанией, от услуг которой они отказывались.

В середине октября 2019 года неоднократно судимый директор новосибирской охранной фирмы Абдирашид Ахмедов и два предполагаемых участника драки были арестованы. Позднее был арестован местный житель Никита Петров. Расследуются два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ. 31 октября 2019 года в Иркутске был задержан 36-летний уроженец Средней Азии, ставший еще одним фигурантом дела.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодоовощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.