Более 500 кв. м жилья передадут дольщикам Новосибирской области с помощью инвестпроектов

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Строители Новосибирской области, где остро стоит проблема долгостроев, запустили в регионе два новых масштабных инвестиционных проекта в сфере долевого строительства, которые позволят передать обманутым дольщикам около 550 кв. м жилья. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Новосибирской области в конце 2020 года под контролем Министерства строительства региона стартовали два новых масштабных инвестиционных проекта, реализация которых предполагает в том числе предоставление 550 кв. м дольщикам", - говорится в сообщении.

Как сообщил замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, благодаря новым проектам, инициатором которых является компания "Строительные решения. Специализированный застройщик", в собственность дольщиков будет передано около 550 кв. м жилых помещений. Около 60 млн рублей направят на завершение строительства проблемных объектов региона, в частности, на достройку дома по улице Бориса Богаткова в Новосибирске.

Колмаков отметил, что в настоящее время в регионе реализуются 18 масштабных инвестиционных проектов в сфере долевого строительства. Они затрагивают интересы 2 942 семей. По итогам реализации всех проектов дольщикам будет передано более 15,8 тыс. кв. м жилья, ликвидирован дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,1 млрд рублей.

"В настоящее время в регионе частично реализовано 14 масштабных инвестиционных проектов, инициаторами которых уже направлено на завершение строительства проблемных объектов более 882 млн рублей, из которых 306,8 млн рублей - в 2020 году", - отметил Колмаков, подчеркнув, что реализация каждого проекта находится на особом контроле министерства.

На конец 2020 года в Новосибирске числится 58 проблемных объектов. Дольщики некоторых долгостроев, например, микрорайона "Новомарусино", неоднократно объявляли голодовки, чтобы привлечь внимание к теме. Проблему намерены решить в том числе с помощью "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства" и масштабных инвестпроектов.