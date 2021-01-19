Семья мэра Томска попросила помощи у главы СПЧ в смягчении ему меры пресечения

"Просим обратить внимание на ситуацию с уголовным преследованием Кляйна Ивана Григорьевича, взять ход расследования данного уголовного дела на свой контроль, обратиться с запросами к председателю Следственного комитета РФ, генеральному прокурору РФ и директору ФСИН России для проверки обоснованности его уголовного преследования, возможного изменения ему по состоянию здоровья меры пресечения на менее строгую, обеспечения оказания ему надлежащей медицинской помощи и условий содержания в следственном изоляторе, проведения медицинского освидетельствования на предмет наличия тяжкого заболевания", - говорится в документе.

ТАСС, 19 января. Супруга и дети мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного по делу о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, просит главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева помочь в смягчении ему меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья. Это следует из соответствующего заявления семьи чиновника, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Супруга и дети Кляйна выразили надежду на поддержку Фадеева и помощь "тяжелобольному человеку, находящемуся под стражей в условиях, ставящих его жизнь под угрозу". Семья считает, что хронические заболевания у мэра, осложненные заболеваниями системы кровообращения, входят в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей.

Из документа также следует, что мэр Томска от следствия не скрывался, свидетелям не угрожал, проведению расследования не препятствовал, является уважаемым на территории Томской области человеком, пользуется доверием избирателей, имеет многочисленные награды и заслуги перед Российской Федерацией. В настоящее время Кляйн направлен для обследования в медицинское учреждение гражданского профиля, что связано, по словам семьи, с отсутствием необходимого оборудования и специалистов в УФСИН России по Томской области. "Но данные обследования носят не полноценный, а скоротечный характер, что связано с условиями содержания обвиняемых под стражей, то есть полноценная медицинская помощь продолжает не оказываться", - говорится в заявлении.

Как уточнила в свою очередь ТАСС защита обвиняемого, Кляйн был переведен во вторник на обследование в клинику Сибирского государственного медицинского университета, где ему оказывает помощь его лечащий врач, которого ФСИН привлекла для квалифицированной помощи. "Только там есть специалисты его профиля, которых нет в СИЗО. Состояние нашего подзащитного тяжелое, все очень нехорошо у него со здоровьем, - рассказал адвокат Андрей Гривцов. - Специалист, который его лечит, в суде сообщал, что риск для жизни Ивана Григорьевича есть".

Жалобы на состояние здоровья

В конце декабря прошлого года адвокаты градоначальника заявляли, что он переведен в палату медсанчасти СИЗО из-за ухудшения состояния здоровья. По их мнению, "с учетом серьезного ухудшения состояния здоровья Кляйна законных оснований для его дальнейшего содержания под стражей не имеется". В этой связи они просили суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, не связанную с лишением свободы. УФСИН по региону ответил на данное заявление, что состояние мэра оценивается как удовлетворительное, а сам он находится в СИЗО-1 под наблюдением медиков службы, у которых есть все необходимые медицинские препараты для его лечения.

В отношении Кляйна заведены два дела о превышении полномочий и одно - о незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября, вину не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его на два месяца. 18 ноября мэр Томска был временно отстранен решением суда от должности на время расследования дела. 11 января суд продлил ему арест до 13 марта.