В Новосибирске задержали владельца гаража, где при пожаре погибли четыре человека

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Следственные органы задержали владельца новосибирского гаража, в результате пожара в надстройке в котором погибли четыре человека, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"), установлен и задержан 39-летний владелец помещения", - сообщила она.

По версии следствия, мужчина с октября 2020 года предоставлял данную надстройку за плату для проживания разным людям. Само же помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности.

Ранее Кулешова сообщала, что вместе с данным уголовным делом организована проверка на предмет наличия в действиях контролирующих органов, не выявивших и допустивших нарушения признаков халатности.

Пожар начался в 03:34 по местному времени (23:24 мск) на втором этаже гаражного комплекса в правобережной части города. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, горела надстройка над капитальным гаражом. Площадь пожара составила 120 кв. м, открытое горение было ликвидировано через час. Прокурор области Яков Хорошев поручил прокуратуре города Новосибирска организовать проверки законности функционирования подобных построек.