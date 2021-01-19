В Красноярском крае на трибуны арен разрешили пускать до 50% зрителей

КРАСНОЯРСК, 19 января. /ТАСС/. Правительство Красноярского края с 19 января разрешило муниципальным и краевым спортивным объектам возобновить оказание услуг населению и допускать на спортивные мероприятия до 50% зрителей, сообщило во вторник управление пресс-службы губернатора и правительства края. Также была разрешена деятельность учреждений искусства и культуры.

"Согласно изменениям [в указе] муниципальные и краевые объекты спорта смогут возобновить оказание услуг населению. На официальные спортивные мероприятия, а также на матчи профессиональных команд, проводимых на территории региона, будут допускать зрителей. Однако загрузка залов и арен должна составить не более 50% от числа посадочных мест", - сообщила пресс-служба.

В правительстве отметили, что также разрешена деятельность учреждений искусства и культуры, включая дома культуры. Но эти изменения не затрагивают ночные клубы, дискотеки и другие аналогичные объекты. Ранее в регионе уже были открыты концертные залы, театры и кинотеатры.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Красноярском крае выявлено более 52,59 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 48,35 тыс. пациентов, умерли более 2 тыс. человек. Ежедневно в регионе фиксируется более 320 случаев инфицирования коронавирусом.