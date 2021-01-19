Алтайскую компанию оштрафовали на 20 млн рублей за подкуп арбитражных судей

БАРНАУЛ, 19 января. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае признал АО "Кубанка" виновным в подкупе судей Арбитражного суда по делу о незаконном возмещении налога на добавленную стоимость, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры во вторник.

"Установлено, что представитель компании передал через посредников взятку в размере 3 млн рублей бывшему судье Арбитражного суда края за принятие положительного решения по заявлению общества об обжаловании решений налогового органа. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). Суд признал юрлицо виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в прошлом году в Алтайском крае к реальным срокам были приговорены бывшие судьи Арбитражного суда. В январе и июле 2020 года за коррупцию по семь лет колонии и многомиллионные штрафы получили судьи Владислав Колесников и Руслан Тэрри. В суде было доказано, что они получили 800 тыс. рублей и 700 тыс. рублей соответственно по делу о признании недействительными решений налоговой инспекции о взыскании более 40 млн рублей с АО "Кубанка". По этому делу также вынесен приговор бывшему арбитражному управляющему, который стал одним из посредников при передаче взятки: мужчина в 2019 году приговорен к четырем годам лишения свободы условно со штрафом 75 млн рублей.

В июле стало известно о возбуждении коррупционного уголовного дела в отношении третьего судьи Арбитражного суда. По данным следствия, в 2010 году судья потребовал у местного предпринимателя продать ему дорогостоящий автомобиль дешевле его реальной стоимости за принятие судебного акта о введении процедуры наблюдения в отношении ООО. Кроме того, по данным регионального следственного управления СК РФ, в разное время судья получал через посредников взятки в размере от 500 тыс. до 2 млн 500 тыс. рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных лиц.