В Приангарье осудили трех иностранцев за пособничество террористам

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 3 до 16 лет троих мужчин в Иркутской области за оправдание, пособничество и участие в террористической деятельности. Об этом в среду сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В Иркутске судом осуждены иностранные граждане за оправдание, пособничество и участие в террористической деятельности. В выездном заседании первого Восточного окружного военного суда постановлены обвинительные приговоры в отношении троих граждан стран Средней Азии, чья незаконная деятельность выявлена, пресечена и расследована сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. Все преступления совершены на территории Иркутской области и не связаны друг с другом", - говорится в сообщении.

К лишению свободы на 16 лет приговорен 28-летний разнорабочий, который, проживая в Иркутске, через интернет-мессенджер связался с вербовщиками запрещенной в России организации "Исламское государство", прошел обучение и получил задание по вовлечению в террористическую деятельность других граждан. Он распространял в интернете медиаматериалы, оправдывающие действия террористов, склонял собеседников к участию в незаконной деятельности. Кроме того, осужденный отправил $700 на нужды террористической организации. Мужчину задержали в феврале 2020 года, у него обнаружили и изъяли тактическую экипировку, различные средства связи, инструкцию по изготовлению самодельных взрывных устройств.

По три года лишения свободы получили двое безработных 25 и 28 лет. Один из них искал соучастников, устанавливал маршруты следования в Сирию, другой, являясь приверженцем международной террористической организации, распространял через анонимный аккаунт в социальной сети фотоматериалы и текстовые сообщения с призывами к террористической деятельности.