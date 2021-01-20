В Туве возбудили уголовное дело после гибели рабочего в шахте компании "Лунсин"

ТАСС, 20 января. Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении в шахте компании "Лунсин" (принадлежит китайской Zijin Mining Group) в Туве. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"По результатам процессуальной проверки, организованной по факту гибели 51-летнего мужчины при обрушении выработки на шахте ООО "Лунсин", возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщили в СК. Для установления причины смерти погибшего работника назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление причин обрушения и принятых со стороны руководства предприятия мер по обеспечению охраны и безопасности труда.

В минувшее воскресенье в одной из горных выработок шахты компании "Лунсин" в Тоджинском районе произошло обрушение, в результате погиб один рабочий. По данным властей, погибший является гражданином КНР. На момент происшествия под землей находились 42 человека, работники были оперативно эвакуированы.

ООО "Лунсин" создано в ноябре 2005 года специально для освоения Кызыл-Таштыгского месторождения, лицензию получило год спустя. В 2015 году компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат мощностью переработки 1 млн тонн полиметаллической руды и выработки порядка 220 тыс. тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов. Инвестиции в проект составили порядка 17 млрд рублей. Учредителем "Лунсин" является "Хэйлунцзянская горная компания "Цзыцзинь Лунсин", входящая в Zijin Mining Group.