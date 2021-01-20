Новосибирский детский интернат подал иск о клевете после сообщений о сексуальном насилии

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Руководство Ояшинского детского дома-интерната для умственно отсталых в Новосибирской области, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с сообщениями о жестоком обращении с 17-летним подростком, направило иск в суд о клевете в связи с публикациями СМИ о сексуальном насилии в учреждении. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее интернет-издание "Сиб.фм" со ссылкой на мать одного из воспитанников интерната опубликовало материал, где сообщалось о сексуальном насилии, которое совершалось совершеннолетними юношами, проживающими в интернате, над детьми младшего возраста. Министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов обратился в Следственный комитет для проверки фактов, изложенных в материале. Ведомством была организована проверка.

"В связи с распространением изданием "Сиб.фм" недостоверных сведений негативного характера в отношении ГАСУСО НСО "Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" учреждением подан иск в арбитражный суд о защите деловой репутации, а также заявление мировому судье о привлечении к уголовной ответственности по статье 128.1 УК РФ ("Клевета")", - сообщили в пресс-службе.

О ситуации в интернате

В начале января в ряде местных СМИ появились фотографии подростка-инвалида со следами побоев и признаками истощения. Сообщалось, что родители отдали мальчика с перинатальным поражением центральной нервной системы в Ояшкинский интернат год назад, в конце 2020 года ребенка привезли домой. По словам матери, мальчик значительно потерял в весе и похудел до 34 кг. СК было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Как сообщал журналистам Ярослав Фролов, сейчас в интернате идут проверки Росздравнадзора, Роспотребнадзора и прокуратуры, а также следственные действия. Он подчеркнул, что сотрудники учреждения, несмотря на большое давление со стороны надзорных органов, продолжают выполнять свою работу.

Ранее Министерством труда и социального развития региона была проведена проверка в учреждении, однако нарушений в работе интерната выявлено не было.