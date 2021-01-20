"Новапорт" профинансирует проекты реконструкции ВПП в Кемерове и Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Холдинг "Новапорт" профинансирует проектные работы по реконструкции взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах Кемерова и Новосибирска, чтобы ускорить проведение работ, которые должны финансироваться из федерального бюджета. Об этом на пресс-конференции ТАСС в среду сообщил заместитель гендиректора "Новапорта" Евгений Янкилевич.

"Основная проблема в Кемерове - состояние взлетно-посадочной полосы, <…> [ее] разрушение прогрессирует, все сложнее содержать полосу в эксплуатационном состоянии. Поэтому не единожды и губернатор Кузбасса, и руководство холдинга обращались к федеральным властям о необходимости скорейшей реконструкции ВПП и других элементов аэродрома Кемерова. Мы рассчитываем, что наши заявки будут одобрены и включены в программу развития, которая сейчас формируется [на период] после 2024 года. Мы возьмем на себя финансирование проектных работ, чтобы не затягивать время, за свои деньги получим проектно-сметную документацию", - сказал Янкилевич.

Он отметил, что проект реконструкции также должен включать в себя и строительство перрона у нового пассажирского терминала в Кемерове, который должен быть сдан в середине 2021 года и позволит обслуживать до 1,5 млн пассажиров в год. Отсутствие необходимой аэродромной инфраструктуры не даст эксплуатировать его на полную мощность, так как перед одним из трех телетрапов не будет хватать перрона для подъезда самолетов. В связи с этим "Новапорт" заинтересован в скорейшей реконструкции аэродрома и готов финансировать проектирование.

По аналогичной схеме холдинг рассчитывает провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы и в международном аэропорту "Толмачево" в Новосибирске, которая находится в ведении Минобороны РФ. По словам Янкилевича, уже подписан контракт с госинститутом "Аэропроект" на проектные работы по реконструкции аэродромного комплекса и ВПП-1. Стоимость проектных работ составляет порядка 350 млн рублей. Реконструкция включена в программу развития магистральной инфраструктуры после 2024 года, руководство аэропорта надеется перенести мероприятие на более ранний срок, например на 2023 год.

"Мы рассчитываем получить проектную документацию, положительное заключение Главгосэкспертизы уже в третьем квартале этого года. Дальше у нас будет достаточно серьезная работа по обеспечению федерального финансирования строительства объектов, которые будут в этой проектной документации", - сказал Янкилевич.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая 17 региональными аэропортами в России, в том числе в Новосибирске, Минеральных водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахани, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерове, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и Ставрополе.