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Дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна

Судебное заседание по делу жены мэра Томска отложили из-за неявки потерпевшего

Галину Кляйн обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов

ТОМСК, 20 января. /ТАСС/. Первое судебное заседание по делу супруги арестованного мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемой в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, отложено на 25 января из-за неявки в суд потерпевшего, сообщил ТАСС представитель Кировского районного суда Томска.

По версии следствия, в ноябре 2020 года Галина Кляйн ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в квартире мэра Томска в рамках расследования уголовного дела. В ее отношении возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), вину она признала.

"Заседание перенесено на понедельник, 25 января, по причине неявки потерпевшего", - сказал собеседник агентства.

В отношении Кляйна заведены два уголовных дела о превышении полномочий и одно о незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября, вину не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его, 18 ноября он был временно отстранен от должности решением суда.

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