Пожар в здании колонии строгого режима под Томском ликвидировали

ТОМСК, 20 января. /ТАСС/. Пожар ликвидирован в здании на территории исправительной колонии строгого режима №2 (ИК-2) в городе Асино под Томском. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар полностью ликвидирован в 12:40 (08:40 мск)", - говорится в сообщении.

Пожар возник в 07:56 по местному времени. Загорелась пристройка к швейному цеху. Пострадавших нет. В тушении от МЧС были задействованы 17 человек, пять единиц техники.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в швейном цехе обгорели рулоны с тканью и готовая продукция. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

В пресс-службе УФСИН по Томской области ТАСС пояснили, что во время пожара в здании никто не находился. Сейчас учреждение работает в штатном режиме, сбежавших нет. По факту пожара началась внутренняя проверка.