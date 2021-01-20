В Иркутской области планируют расширить сеть сейсмостанций

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области, где продолжают ощущаться подземные толчки в результате землетрясений в Монголии, намерены модернизировать систему сейсмомониторинга и расширить сеть сейсмостанций. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Иркутской области планируется модернизация системы мониторинга землетрясений. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Предполагается расширение сети сейсмостанций в Иркутске и крупных городах. Они позволят фиксировать все параметры землетрясений. В дальнейшем эти результаты будут необходимы при строительстве жилья и соцобъектов", - говорится в сообщении.

В частности, на Байкале планируется установить три пункта комплексного мониторинга землетрясений. Высокоточное оборудование сможет определять малейшие изменения в атмосфере и земной коре.

О землетрясениях в регионе

Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, иркутские сейсмологи зафиксировали уже 119 повторных подземных толчков после первого землетрясения, которое произошло на озере Хубсугул в Монголии у границы с Россией 12 января. Сейсмическая активность на Хубсугуле продолжается. В Приангарье жертв и разрушений нет, однако после обследования установлено, что четыре жилых дома требуют экстренного расселения. Об это ранее сообщал ТАСС губернатор региона Игорь Кобзев. Аварийные здания относятся к домам 335 серии, они не рассчитаны на высокую сейсмическую активность.

Первый подземный толчок магнитудой 6,5 на Хубсугуле был зарегистрирован 12 января в 00:32 мск. В эпицентре интенсивность землетрясения составила 8,7 балла. Его почувствовали жители пяти регионов Сибири, в частности, в Иркутске ощущались толчки до 5 баллов, в республиках Бурятия и Тува - до 6, в Красноярском крае - до 3,5. По данным МЧС, жертв и разрушений нет.

По мнению ученых, землетрясение на озере Хубсугул, которое относится к Байкальской рифтовой зоне, было спровоцировано сильным землетрясением, произошедшим на Байкале 21 сентября 2020 года. Тогда в населенных пунктах на юге Байкала ощущались толчки силой 6-7 баллов, в Иркутске - 5 баллов. 10 декабря произошла новая серия мощных землетрясений. Утром жители Иркутска ощутили толчки силой 5-6 баллов, вечером - 4 балла. Эпицентр находился на озере Байкал. Как сообщил ТАСС директор Института земной коры СО РАН Дмитрий Гладкочуб, Байкальская рифтовая зона характеризуется сейсмоактивностью, поэтому людям, живущим вблизи Байкала, всегда следует быть готовыми к землетрясениям.