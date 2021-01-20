Росводресурсы профинансируют расчистку рек возле Байкальского ЦБК

ТАСС, 20 января. Росводресурсы выделят более 60 млн рублей на расчистку русел рек в Иркутской области, чтобы весной и летом - в паводкоопасный сезон - избежать утечки отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в озеро Байкал. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Иркутская область получит от Федерального агентства водных ресурсов более 60 млн рублей на первоочередные работы по расчистке рек в Слюдянском районе. Соответствующее поручение по результатам заседания межведомственной рабочей группы, которая занимается ликвидацией накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат", дала зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко. Зампред отметила, предстоит серьезно подготовиться к весне: необходимо предотвратить повышение надшламовых вод, не допустить сброса неочищенных стоков в Байкал", - говорится в сообщении.

В частности, предстоит расчистить русла рек Солзан, Большая Осиновка и Малая Осиновка. Две последние ближе всего к картам-накопителям Солзанского полигона БЦБК, где размещены жидкие отходы комбината. "Кроме того, для предотвращения негативного воздействия вод в Слюдянском районе мы планируем расчистить еще девять рек и один ручей. Сейчас в зону возможного затопления попадает территория площадью 87 га, там проживает порядка 40 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росводресурсов Наталии Сологуб.

Летом 2019 года в Иркутской области сильные дожди привели к паводкам. В Слюдянском районе, где находится БЦБК, был риск схода селевых потоков, вместе с которыми в Байкал могли попасть отходы комбината. Кроме того, повышался уровень надшламовых вод в картах-накопителях, что также грозило утечкой. Расчистка русел рек является временным решение проблемы. Власти Иркутской области рассчитывают в ближайшие два-три года построить капитальные селезащитные сооружения.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. До 2024 года ликвидировать отходы должен Федеральный экологический оператор.