Экспорт зерна в Китай из регионов Сибири сократился из-за новых требований к упаковке

ТАСС, 20 января. Изменение рядом провинций Китая требований по упаковке продукции агропромышленного комплекса (АПК) привело к значительному снижению экспорта зерна и продуктов его переработки в эту страну из Алтайского края и Омской области - основных производителей зерновых в Сибирском федеральном округе (СФО). Об этом рассказали ТАСС в омском управлении Россельхознадзора и сами аграрии.

"Мы из Омска отгружаем [продукцию] в [города] Суйфэньхэ, Эрлянь и в Маньчжурию. Они внесли изменения в требования по упаковке, <…> в результате сейчас отгрузки сильно сократились. Если раньше мы оформляли каждый день по несколько партий, то тут с начала года оформили только одну партию", - рассказала ТАСС начальник отдела карантина растений омского Россельхознадзора Лариса Чернышева.

Она пояснила, что требования у каждого китайского региона свои - Суйфэньхэ теперь принимает грузы, в том числе зерно, только в мешках по 50 кг, уложенных на поддоны и увязанные стрейч-пленкой, Эрлянь - только на поддонах и в биг бэгах (контейнеры из полипропиленовой ткани), а Маньчжурия - только в вагонах-зерновозах. Изменения требований связаны с борьбой с коронавирусом - тем самым китайская сторона стремится снизить использование ручного труда при перевалке продукции.

Застрявшие на границе вагоны

По словам коммерческого директора алтайской компании "Алейскзернопродукт" Натальи Мамаевой, у компании на границе с Китаем стоят 5 вагонов с хлопьями и мукой общим весом более 300 тонн, которые были отправлены даже до 1 декабря. При этом Дальневосточный территориальный центр фирменного транспортного обслуживания РЖД требует в течение восьми дней распорядиться грузом, иначе он будет отправлен обратно.

"Если ограничения не отменят в ближайшее время, придется переадресовывать груз на свои филиалы поблизости и продавать там", - добавила она. Усугубляет ситуацию и то, что деньги за товар в Китай уже получены. Невозможность доставить его до получателя грозит проблемами с валютным контролем. "Поэтому, наверное, будем делать соглашение по продлению сроков, <…> нести убытки", - рассказала Мамаева.

Она констатировала, что в четвертом квартале ситуация с экспортом сложилась просто катастрофическая. "У нас еще не отгружены 7-8 вагонов с мукой, которые китайцы оплатили, - добавила директор компании. - Непонятно, как будет развиваться ситуация, не хотелось бы, чтобы дело дошло до убытков и проблем с выплатой зарплат сотрудникам".

Убытки из-за переупаковки

Чернышева отметила, что начало года на омских железнодорожных станциях было около 100 вагонов с неотправленным в Китай грузом. "Сейчас часть вагонов, которые были уже оформлены, перегружаются на поддоны, а часть просто стоит и ждет. А это и временные, и денежные затраты, опять же - таможенное переоформление, так как вес и объем груза меняется", - рассказала представитель омского Россельхознадзора.

Она добавила, что после упаковки груза в мешках на поддоны в крытый вагон, куда помещалось около 68 тонн груза, поместится не более 63 тонн продукции. "К тому же это занимается очень много времени, многие никогда так не грузили, кто-то несколько раз перегружает, учится складывать мешки так, чтобы была максимальная загруженность вагона", - отметила Чернышева.

В алтайской компании "Меркурий", которая специализируется на производстве, переработке и торговле сельхозпродукцией, наоборот, вынуждены отказаться от упаковки в мешки. "К примеру, мы лен законтрактовали в мешках, а пришлось грузить насыпью. Если грузить насыпью, то нужно другой тип вагонов заказывать, - рассказала ТАСС начальник отдела экспорта компании Светлана Бочарникова. - В связи с этим произошла задержка по поставке <…>, потому что зерновозы заказываются за два месяца. <…> Его стоимость намного выше, итоговая стоимость продукции с доставкой выходит дороже, маржа съедается прилично".

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа рассказал ТАСС, что власти региона знают о сложившейся ситуации и окажут поддержку аграриям и экспортерам. "В частности, кто будет упаковывать свою продукцию на экспорт, может при выполнении определенных условий компенсировать свои затраты за счет региональной субсидии", - пояснил он.

Сибирский федеральный округ является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область - одни из немногих субъектов РФ, имеющих право экспортировать зерновые культуры в Китай. В 2020 году в Алтайском крае собрано около 3,9 млн тонн зерна в весе после доработки, в Омской области аграрии собрали урожай более чем на 3 млн тонн.

Ранее полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщал, что регионы Сибири экспортируют не более 500 тыс. тонн зерна в год, но при этом располагают потенциалом экспорта до 5 млн тонн. Основными направлениями экспорта зерна из Сибири являются Казахстан, Монголия, Белоруссия, Китай, Азербайджан и Латвия.