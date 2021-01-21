В Красноярском крае построят животноводческий комплекс за 2,5 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Животноводческий комплекс с инвестициями 2,5 млрд рублей построят в 2021-2023 годах в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в четверг в министерстве сельского хозяйства и торговли региона.

"В этом году планируются проекты в молочном животноводстве. ЗАО "Имисское" намерено строить комплекс на 2 010 голов. Период реализации проекта - 2021-2023 годы. Инвестиции 2,5 млрд рублей", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что также в 2021 году на юге региона планируется старт еще одного проекта в животноводстве и завершение двух других проектов, реализация которых началась ранее. Ведется поиск инвестора для круглогодичного тепличного комбината в Шарыповском муниципальном округе.

По данным министерства, сельхозпроизводители края в 2020 году ввели в эксплуатацию новые производственные мощности. Пять из них - в животноводстве и четыре - в пищевой и перерабатывающей промышленности. Общий объем инвестиций в отрасль составил почти 778 млн рублей.