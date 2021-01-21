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В Норильске школьникам 1-8-х классов разрешили не посещать занятия из-за сильных морозов

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе опустится до минус 45 градусов

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Школьникам 1-8-х классов в Норильске, где ожидаются морозы до 45 градусов, разрешили не посещать занятия, сообщается в четверг на официальном сайте администрации города.

"По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в связи с неблагоприятными погодными условиями, по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся первой смены с первого по восьмой классы", - отметили в мэрии.

В пресс-службе администрации Норильска журналистам рассказали, что накануне в городе прошло заседание КЧС, связанное с предстоящими морозами. Управлению городского хозяйства поручено вести ежедневный мониторинг параметров теплоснабжения селитебной зоны Норильска, а также совместно с АО "НТЭК" обеспечить бесперебойное энергоснабжение систем коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения, бюджетной сферы и объектов здравоохранения.

С целью оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации "НТЭК" дополнительно поручили усилить контроль за состоянием технологического оборудования. В целях соблюдения пожарной безопасности руководителям предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Норильска, необходимо провести проверки состояния имеющегося электрооборудования, а также организовать профилактический осмотр электросетей и по возможности снизить количество электропотребителей.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в четверг в Норильске ожидается 40-45 градусов мороза.

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