Руководство иркутской колонии отстранили от работы после факта насилия в учреждении

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Руководители следственного изолятора № 1 и исправительной колонии № 6 Иркутской области отстранены от работы на время служебной проверки по факту противоправных действий их подчиненных и возможного сексуального насилия осужденных в отношении другого осужденного. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе ФСИН.

"В ходе комплексной проверки сотрудниками ФСИН России выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении другого осужденного Б. На место происшествия были вызваны представители следственного управления СК по Иркутской области", - говорится в сообщении. - Назначена служебная проверка, на период которой отстранены от работы руководители СИЗО-1 и ИК-6".

Пострадавший осужденный был экстренно госпитализирован. "Также были приняты заявления от подозреваемых, обвиняемых и осужденных о противоправных действиях сотрудников и следственно-арестованных СИЗО-1. Отменен ряд решений по служебным проверкам в отношении сотрудников ГУ ФСИН России по Иркутской области, назначены дополнительные проверочные мероприятия. Материалы переданы в следственное управление СК по Иркутской области. Проверка продолжается", - сообщили во ФСИН.

Сотрудники ФСИН России с 18 января сотрудники проводят проверку организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области.

Ранее пресс-служба ГУ ФСИН России по Иркутской области распространила заявление о том, что мужчина получил телесные повреждения в результате конфликта между осужденными в камере. Пострадавший был госпитализирован. Им оказался 29-летний уроженец Тувы, осужденный за кражу лошади.