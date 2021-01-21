Суд обязал мэрию Новосибирска взять на баланс коллектор, из которого загрязнялась река

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Суд в Новосибирске обязал мэрию города взять на баланс бесхозный коллектор в Кировском районе, откуда неустановленными лицами сбрасывались в реку Тулу загрязняющие вещества, сообщает прокуратура региона.

Летом 2020 года суд Кировского района обязал мэрию прекратить загрязнение реки Тулы нефтепродуктами. Прокуратура установила, что длительное загрязнение реки шло из никому не принадлежавшего участка канализационной сети (коллектора). Мэрия города не ставила его на баланс и не прекращала его эксплуатацию, что и приводило к загрязнению воды.

"В суде прокуратура поддержала свои требования об обязании администрации района обследовать бесхозяйный коллектор и направить акт обследования в отраслевое подразделение мэрии города Новосибирска; об обращении мэрии Новосибирска в региональное управление Росреестра с заявлением о постановке на учет бесхозяйной вещи (после исполнения обязанности районной администрации). Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил административный иск прокуратуры", - говорится в сообщении.

Из коллектора диаметром 1 000 мм и протяженностью 803 м неустановленные лица производили выбросы в реку с превышением допустимых пределов концентрации веществ.

25 августа 2020 года в социальных сетях появились видео и фото жителей домов, рядом с которыми протекает Тула. На них видно, что река окрасилась в бело-молочный цвет, из нее на берег выпрыгивают рыбы. Как позже сообщили ТАСС в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кировского района города, в реке были обнаружены мыльные отходы, из-за чего произошел массовый мор рыбы.