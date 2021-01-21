Глава СО РАН попросил направить вакцину центра "Вектор" в Новосибирскую область

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, попросив Роспотребнадзор направить в Новосибирскую область вакцину от коронавируса центра "Вектор", который располагается в наукограде Кольцово под Новосибирском. Об этом он сообщил на заседании президиума СО РАН в четверг.

Президент России Владимир Путин 14 октября сообщил, что препарат новосибирского научного центра "Вектор" получил регистрационное удостоверение, став второй зарегистрированной отечественной вакциной от коронавируса. Клинические испытания вакцины "Эпиваккорона" прошли в июле - сентябре, разрешение на проведение пострегистрационного этапа исследований, в том числе среди добровольцев старше 60 лет, "Вектор" получил в середине ноября.

"Вакцина, разработанная на "Векторе", распределяется только Роспотребнадзом, поскольку мощности по производству пока небольшие. Я написал письмо на имя губернатора, чтобы обратиться в "Вектор" и Роспотребнадзор, чтобы нам дали возможность тоже в первую очередь пользоваться этой вакциной. Первые 50 тыс. [доз] пошли в Роспотребнадзор, в несколько областей, но в Новосибирск пока не распределялись", - сказал Пармон.

Он напомнил, что был добровольцем на испытаниях данной вакцины. Пармон отметил, что у него сформировались антитела, чувствует он себя хорошо, в целом процедура прошла безболезненно.