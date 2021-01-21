Руководство новосибирского театра опровергло сообщения об отмене спектакля из-за цензуры

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Новосибирский молодежный театр "Глобус", режиссер которого ранее сообщила о замене спектакля к 75-летию Великой Победы из-за акта цензуры в учреждении, не отменял показы постановки, а перенес их на более поздний срок из-за низких продаж билетов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба театра.

Ранее режиссер "Глобуса" Анастасия Патлай написала в Facebook об отмене спектакля "Танго морген, танго пли", посвященного событиям Великой Отечественной войны, руководством театра по соображениям цензуры. По информации Патлай, спектакль был отменен под давлением правительства региона из-за вошедших в него историй жителей Новосибирска, которые вызывают у зрителей "негативное восприятие вклада СССР в победу над фашизмом".

"Спектакль выпускался к 75-летию Великой Победы. Не нужно объяснять, насколько важна тема Великой Отечественной войны для любого человека. <...> Безусловно, в период пандемии и всех ограничений, связанных с ней, театр столкнулся с тем, что возникают сложные моменты с продажами билетов. Это временные трудности, которые мы обязательно преодолеем. Но пока театр оставляет за собой право замены спектаклей в связи со зрительским спросом", - сообщили в учреждении.

В пресс-службе добавили, что руководство "Глобуса" намерено принять участие в выяснении подлинных причин и мотивов возникновения информации, которая появилась в публичном пространстве. "Мы не планируем прощаться с этим спектаклем, несмотря на разные предложения, комментарии и мнения о нем. Следующие показы состоятся 2 апреля и 4 мая", - пояснили в театре.

В Министерстве культуры региона также подтвердили, что показы постановки были перенесены по причине низкого уровня продаж билетов. "Правительство Новосибирской области и министерство культуры региона не имеет отношения к принятию решений о снятии или замене спектаклей", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

О театре

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" - один из старейших в Новосибирске. В репертуаре "Глобуса" спектакли для любой зрительской аудитории. Это обусловлено его творческой моделью - показать на одной сцене все художественные стили, школы и направления.