В Приангарье семиклассник в школе ранил ножом сверстника

ИРКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Ученик седьмого класса ранил ножом сверстника в школе города Братска Иркутской области. Пострадавший госпитализирован с травмой бедра, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"В одной из школ Братска произошел инцидент. Ученик седьмого класса причинил ножевое ранение своему сверстнику. Несовершеннолетний с колото-резаной раной правого бедра был госпитализирован. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Предварительно установлено, что прямого умысла у школьника не было. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что 13-летний семиклассник состоит на профилактическом учете в полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних в отношении его матери составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.