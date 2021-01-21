{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приангарье семиклассник в школе ранил ножом сверстника

Пострадавшего госпитализировали

ИРКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Ученик седьмого класса ранил ножом сверстника в школе города Братска Иркутской области. Пострадавший госпитализирован с травмой бедра, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"В одной из школ Братска произошел инцидент. Ученик седьмого класса причинил ножевое ранение своему сверстнику. Несовершеннолетний с колото-резаной раной правого бедра был госпитализирован. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Предварительно установлено, что прямого умысла у школьника не было. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что 13-летний семиклассник состоит на профилактическом учете в полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних в отношении его матери составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Теги
РоссияИркутская область
Руководство новосибирского театра опровергло сообщения об отмене спектакля из-за цензуры
В "Глобусе" пояснили, что показ постановки "Танго морген, танго пли" перенесли на более поздний срок из-за низких продаж билетов
Читать полностью