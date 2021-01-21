В Иркутске возбудили дела после противоправных действий в отношении заключенного

ИРКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовные дела по фактам халатности должностных лиц исправительной колонии № 6 Иркутской области и совершения противоправных действий в отношении заключенного, здоровью которого был нанесен тяжкий вред. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Ранее в четверг пресс-служба ФСИН России сообщила о том, что руководители следственного изолятора № 1 и исправительной колонии № 6 Иркутской области отстранены от работы на время служебной проверки по факту противоправных действий их подчиненных и возможного сексуального насилия осужденных в отношении другого осужденного.

"Следственными органами следственного управления СК России по Иркутской области возбуждены уголовные дела по факту совершения противоправных действий в отношении 31-летнего осужденного, отбывающего наказание в ФКУ "Исправительная колония № 6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области", а также по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, вследствие которой осужденному причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

По данным ФСИН, пострадавший был экстренно госпитализирован в областную больницу. В ходе комплексной проверки сотрудники ФСИН России выявили факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении другого осужденного.

Сотрудники ФСИН России с 18 января проводят проверку организации работы по соблюдению прав человека в пенитенциарных учреждениях Иркутской области.