В Новосибирске отправили под домашний арест владельца гаража, где при пожаре погибли люди

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Суд в Новосибирске поместил под домашний арест подозреваемого по уголовному делу по факту смерти четырех человек при пожаре в надстройке над гаражом в Новосибирске, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"В настоящий момент следствию удалось установить личности трех погибших. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении последнего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказала она.

Кроме того, следователи проводят доследственную проверку по статье УК РФ "Халатность" в отношении контролирующих органов, чтобы установить, почему не были своевременно выявлены нарушения.

Пожар в Новосибирске произошел в ночь на 19 января. По данным МЧС горела надстройка над капитальным гаражом на площади 120 кв. м. В результате пожара погибли четыре человека. По версии следствия, владелец гаража сдавал не соответствующее требованиям пожарной безопасности указанное помещение различным лицам.