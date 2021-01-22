Созданную в Новосибирске модель распространения COVID-19 модифицируют с помощью нейросетей

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Ученые Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН в рамках гранта президента РФ модифицируют математическую модель распространения коронавируса в России с помощью нейросетей. Это поможет уменьшить ошибки прогнозирования и увеличить ее достоверность, сообщила ТАСС научный сотрудник ИВМиМГ СО РАН Ольга Криворотько.

Весной прошлого года ученые ИВМиМГ СО РАН создали математическую модель, прогнозирующую распространение коронавируса в России. Модель учитывает множество факторов, включая пассажиропотоки между городами, введенные федеральными и региональными властями ограничительные меры, выявляемые случаи, смертность и другие данные.

"В результате обработки накопленных данных с разделением по возрастному признаку, а также применения методов искусственного интеллекта, машинного обучения, нейронных сетей для решения обратных задач большой размерности существующие математические модели будут модифицированы, а ошибки прогнозирования - уменьшены", - сказала она.

Срок работ составит два года. Научная работа проводится в контакте с другими учеными из России, Казахстана, Китая, Европы и США. Для оперативного внедрения результатов работы ученые выступили с предложением в адрес правительства Новосибирской области. Комментарием региональных властей ТАСС не располагает.

Кроме этого, важную роль в совершенствовании модели играют статистические данные, данные иммунологических исследований и отчеты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), благодаря которым можно уточнить оценку некоторых параметров вируса: контагиозность вируса, смертность, количество бессимптомных носителей и т.п. В целом же работа нацелена на проработку сценариев развития распространения эпидемии в конкретном регионе Российской Федерации. Это может быть полезно для выработки оптимальных карантинных мер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 95 млн человек, свыше 2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 591 066 случаев заражения, выздоровели 2 978 764 человека, умерли 66 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.