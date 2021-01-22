Суд взыскал 515 млн рублей с компании, связанной с сыном экс-губернатора Левченко

ИРКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области взыскал с компании "Звезда", которая в 2018 году сорвала сроки замены лифтов в жилых домах Ангарска, 515 млн рублей в пользу Фонда капремонта региона за невыполнение договоров ремонта многоквартирных домов. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, фактически осуществлял оперативное руководство ООО "Звезда" обвиняемый в мошенничестве депутат Законодательного собрания Иркутской области и сын экс-губернатора региона Андрей Левченко, дело которого рассматривается в Москве.

"Суд удовлетворил иск частично, применил последствия недействительности сделки договоров на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Взыскал с ООО "Звезда" в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области неосновательного обогащения в размере 515 494 550 рублей 52 копейки. В остальной части отказал", - сообщили в суде.

Согласно материалам в картотеке арбитражных дел, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области обратился с исковым заявлением в суд в августе 2020 года. Заявитель попросил применить последствия ничтожных сделок - договоров на выполнение капитального ремонта - и обязать компанию "Звезда" вернуть в фонд 559,7 млн рублей.

О деле

В 2018 году компания "Звезда" сорвала сроки замены лифтов в жилых домах Ангарска Иркутской области. Представители компании заявляли об исполнении контракта в полном объеме, признав, что нарушили сроки. Директор Фонда многоквартирных домов Иркутской области Константин Рассолов тогда объяснил срыв программы нехваткой специалистов и неготовностью подрядчика к своевременному выполнению большого объема работы. В декабре 2019 года компанию признали банкротом.

В феврале 2019 года в отношении директора компании "Звезда" Олега Хамуляка было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемый содержится под домашним арестом и признал вину. Также было предъявлено обвинение в мошенничестве Андрею Левченко - депутату Законодательного собрания Иркутской области и сыну экс-губернатора региона. Следствие считает, что Левченко фактически осуществлял оперативное руководство ООО "Звезда". Он был задержан в рамках дела о хищении денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

По данным СК, Хамуляк в октябре 2017 года предоставил Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт. Совместно с Левченко Хамуляк заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму свыше 167 млн рублей. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена на сумму свыше 319,6 млн рублей. В результате Иркутской области был причинен ущерб в размере более 185 млн рублей.