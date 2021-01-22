ТОМСК, 22 января. /ТАСС/. Добыча нефти в Томской области в 2020 году сократилась на 22,2% или на 1,8 млн т из-за сделки ОПЕК+. В 2021 году после регулировки условий добычи по сделке нефтяные компании планируют выйти на уровень 2019 года - до 9 млн т, сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор Андрей Антонов.

Нефтегазовая отрасль обеспечивает в Томской области 30% валового регионального продукта. Объемы добычи нефти в 2019 году составили 9 млн т.

"Мы были вынуждены снижать объемы добычи, в том числе добычи нефти на 22,2%. Снижение было связано с тем, что в целом в РФ нужно было снизить количество добываемой нефти (по сделке ОПЕК+). Наша нефть дороже, чем в ряде других субъектов и поэтому было снижение объемов добычи", - сказал вице-губернатор.

Он уточнил, что нефтедобывающие компании региона прогнозируют объем добычи после регулировки условий сделки в 2021 году на уровне 2019 года.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля прошлого года смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривало совокупное снижение нефтедобычи в мае - июле на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня добычи в октябре 2018 года.