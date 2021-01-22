Суд отказал НТЭК в экспертизе о возможности восстановления экосистемы под Норильском

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Суд на заседании по иску Росприроднадзора к Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК "Норникель") о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде после разлива ГСМ под Норильском отклонил ходатайство НТЭК об экспертизе о возможности восстановления природной среды после аварии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

По словам представителя стороны защиты НТЭК, экспертиза могла бы установить, возможно ли натуральное восстановление почв и водных объектов и в какой степени. Истец в лице Росприроднадзора выступил против ходатайства.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росприроднадзора на 148 млрд рублей к НТЭК. В качестве третьих лиц по делу выступают ГМК "Норникель", Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета - по подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.