Прокуратура внесла представление главе Кемерова по факту обрушения потолка в новом детсаду

КЕМЕРОВО, 22 января. /ТАСС/. Глава города Кемерово Илья Середюк получил представление за ненадлежащий муниципальный контроль за строительством нового детского сада, где через несколько дней после открытия в декабре 2020 года произошло частичное обрушение потолка в одной из детских групп. В ходе прокурорской проверки установлено, что строители нарушили технологию отделочных работ, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Новый детский сад "Замок детства" на 200 мест был открыт в Центральном районе Кемерова 28 ноября 2020 года. Его возвели по федеральной адресной инвестиционной программе, на строительство и оснащение дошкольного учреждения из федерального бюджета было выделено 249 млн рублей, из областного - 51 млн рублей, из местного - более 64 млн рублей. Через 6 дней после открытия в одной из групп, где находились дети, произошло частичное обрушение потолка. В результате инцидента никто не пострадал.

"Отслоение произошло между слоями гипсовой штукатурки по причине отсутствия сцепления между ними, насечек и борозд для улучшения сцепления на вышележащем слое, грунтовочного слоя. <…> Прокурор города внес представление главе г. Кемерово за отсутствие надлежащего контроля со стороны МП "ГорУКС" (Городское управление капитального строительства - прим. ТАСС) за производством работ ООО "СДС-Строй", - говорится в сообщении.

Кроме главы Кемерова представления от прокуратуры также получили начальник городского управления образования, генеральный подрядчик и субподрядчик. Установлено, что частной подрядной организацией, которая проводила внутреннюю отделку, была нарушена технология производства отделочных работ. По данным администрации города, в настоящий момент все дефекты устранены, детский сад возобновил свою работу.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области ТАСС сообщили, что по факту инцидента в детском саду возбуждено уголовное дело. "По факту [обрушения] возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказали в пресс-службе.