Ростехнадзор требует остановить на 90 суток шахту в Кузбассе после гибели горняков

КЕМЕРОВО, 22 января. /ТАСС/. Инспекторы Ростехнадзора провели обследование места аварии на шахте имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ), где в ночь на пятницу произошли выброс метана и обрушение горной породы, в результате чего под завалами погибли три человек. Федеральная служба обратилась в суд с требованием приостановить работу предприятия на 90 суток, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростехнадзора.

"Ростехнадзор запросил [приостановить работу шахту на] 90 суток, решение примет суд", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается на официальном сайте Ростехнадзора, в настоящий момент на работы по проведению горных работ в настоящий момент наложен временный запрет. В настоящий момент инспекторами уже выявлен ряд нарушений в работе угольного предприятия, выданы предписания на их устранение. Также необходимые материалы будут переданы в правоохранительные органы. Уголовное дело по факту гибели горняков возбуждено и расследуется региональным управлением СК РФ. Прокуратурой Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

"Для расследования причин и обстоятельств аварии Сибирским управлением Ростехнадзора создана комиссия под председательством заместителя руководителя управления, сформирована экспертная группа из числа специалистов научного института АО "НЦ "ВостНИИ", - говорится в сообщении на официальном сайте надзорного ведомства.

В ночь на пятницу на шахте имени С. Д. Тихова при выполнении работ под землей произошел выброс метана. В момент ЧП под землей находились 44 человека, 41 вышел на поверхность, трое оказались под завалами. Двое были обнаружены и извлечены из-под завалов практически сразу, поиски третьего велись еще несколько часов. Помощь семьям погибших окажут региональные власти и предприятие.

Шахта имени С. Д. Тихова находится в городе Ленинске-Кузнецком и была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты - 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для России коксующийся уголь. Выброс метана на шахте уже происходил в 2019 году, в результате этого происшествия погиб один работник, трое пострадали. Тогда Ростехнадзор выявил на шахте почти 200 различных нарушений, работа угольного предприятия была временно приостановлена и возобновилась после их устранения.