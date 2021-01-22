В Кузбассе создали первый временный пункт вакцинации от коронавируса на базе ТЦ

КЕМЕРОВО, 22 января. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение открыть дополнительные пункты вакцинации против коронавируса в крупных торговых центрах региона, чтобы дополнительно увеличить охват тех, кто хочет сделать прививку. Первый такой пункт открыт в одном из крупнейших ТЦ в регионе - "Сити Молл" в Новокузнецке, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Кузбасса.

"Первый временный пункт вакцинации на базе ТЦ создан в Новокузнецке. В настоящее время создана межведомственная комиссия, которая осмотрела ТЦ и определила места для организации [дополнительных] временных пунктов вакцинации", - рассказали в региональном Минздраве.

В ближайшее время в первый временный прививочный пункт будет поставлена партия вакцины, для ее хранения Новокузнецкий хладокомбинат поставил специальное холодильное оборудование. Как сообщил в Instagram глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, сотрудники ТЦ и его посетители смогут пройти вакцинацию в дневное и вечернее время. Для вакцинации достаточно иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Первые прививки от коронавируса в Кузбассе начали делать в ноябре текущего года медикам, педагогам и социальным работникам. В декабре к ним добавились люди в возрасте старше 60 лет и страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом. С 18 января в регионе стартовала массовая вакцинация, организованы свыше 60 прививочных кабинетов в медучреждениях. Привиться от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 лет. В регион уже поступило порядка 15 тыс. доз вакцины, еще 42,5 тыс. доз ожидается к концу января, а за февраль в регион должно поступить дополнительно 75 тыс. доз вакцины от коронавируса.

По данным регионального оперативного штаба на 22 января, в Кузбассе с начала пандемии коронавирус выявлен у 28 488 человек, в том числе у 114 - за минувшие сутки. Выздоровели 25 909 пациентов, умерли 508. Остальные находятся под наблюдением медиков.