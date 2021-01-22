Жителям севера Омской области компенсируют переход на отопление электричеством и дровами

ОМСК, 22 января. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о выделении единовременного пособия жителям Тарского, Тевризского и Знаменского районов на севере региона, которые из-за истощения газоконденсатного месторождения вынуждены были этой зимой перейти с газового отопления на альтернативные виды топлива. Об этом сообщается в пятницу в опубликованном на сайте правительства Омской области документе.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, Знаменском и Таврическом районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения жители частных домов вынуждены были отапливать помещения дровами и электрическими нагревателями. Осенью 2020 года стало известно, что в наступившем отопительном сезоне газ в этих районах будет подаваться только для нужд приготовления пищи.

"Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежный выплаты <…> потребителям <…> на территории Знаменского, Тарского и Тевризского муниципальных районов, <…> у которых в связи с вынужденным переходом на альтернативный источник отопления - электроэнергию - <…> произошло увеличение размера такой платы, а также гражданам-потребителям, проживающим в индивидуальных жилых домах, которые были вынуждены перейти на альтернативный источник отопления - твердое топливо", - говорится в указе.

Жители многоквартирных и частных жилых домов, которые перешли на электротермию, получат по 17 427 рублей, владельцы частных домов, вынужденные отапливаться дровами или углем, - по 5 067 рублей.

В Знаменском, Тарском и Тевризском районах Омской области в общей сложности проживают около 70 тыс. человек, при этом около 40 тыс. - в районных центрах. Ранее Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области перевело многоквартирные дома и соцобъекты в этих трех районах на альтернативные виды отопления - электричество, уголь и дровяное топливо. Однако в Знаменском районе обеспечение жильцов таких домов электрообогревателями не дало ожидаемого эффекта.

Частные дома, отапливаемые газом, по закону обязаны иметь альтернативные виды топлива. Весной 2020 года омские власти увеличили жителям этих трех районов норму бесплатной заготовки дров с 10 кубометров раз в три года до 30 кубометров ежегодно. Это также позволит смягчить проблему отопления для жителей севера Омской области, где климатическая зима длится с ноября по март, а температура воздуха периодически снижается до минус 35-40 градусов. Для решения проблемы обеспечения газом этих трех районов власти региона договорились с "Газпромом" о прокладывании магистрального газопровода до Тары, откуда топливо будет распределяться по муниципалитетам. На строительство трубопровода потребуется минимум два года.

О месторождении

Добыча природного газа на Тевризском месторождении была организована в 1998 году. Эксплуатируемые скважины № 5 и № 110 истощены и не в состоянии обеспечить вырастающее в морозы потребление газа в Тарском, Тевризском и Знаменском районах. Скважина № 6 не эксплуатируется много лет из-за обводнения. Ее планировалось отремонтировать к началу отопительного сезона этого года, но ремонтные работы не дали ожидаемого результата.