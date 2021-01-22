Конкурсная комиссия отобрала шесть кандидатов на пост мэра Норильска

КРАСНОЯРСК, 22 января. Конкурсная комиссия отобрала шесть из 12 кандидатов на должность мэра Норильска. Нового мэра должны избрать 26 января на сессии городского совета, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе горсовета.

"Отобрали: Карасев, Ткаченко, Тимофеев, Ситников, Логинов, Шереметьев", - перечислил кандидатов собеседник агентства, добавив, что все они представят свои программы на сессии 26 января.

Николай Тимофеев - является и. о. главы города, Сергей Ткаченко - заместитель директора Заполярного филиала "Норникеля", Олег Шереметьев - глава Туруханского района, Владислав Логинов - первый вице-мэр Красноярска, Алексей Ситников - начальник правового управления администрации города Норильска, Дмитрий Карасев - депутат горсовета.

Городской совет Норильска 28 июля принял отставку мэра города Рината Ахметчина, исполнять его обязанности стал вице-мэр Тимофеев. Первоначально Тимофеев планировал принять участие в конкурсе, но в середине октября заявил, что находится на карантине из-за коронавируса в семье и не сможет сдать документы в конкурсную комиссию. Назначенный на 30 октября конкурс по отбору на должность главы Норильска не состоялся, так как от участия в нем отказались семь из восьми ранее заявившихся кандидатов.

Избрание мэра Норильска проходит в два этапа. На первом - конкурсная комиссия отберет не менее двух кандидатов. После чего из отобранных кандидатов горсовет выберет мэра. Заседание конкурсной комиссии назначено на 22 января, сессия горсовета пройдет 26 января.