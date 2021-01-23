В городах Сибири задержали несколько десятков участников несанкционированных акций

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Полицейские задержали несколько десятков участников несанкционированных акций в Новосибирске, Красноярске и Омске, передают корреспонденты ТАСС с мест событий. Официальной информации по задержанным пока нет.

Участники акции в Красноярске прошли с Красной площади мимо здания краевого правительства и остановились перед городской администрацией, подходы к которой заблокировала полиция. Несколько человек были задержаны после того, как из толпы в сторону мэрии бросили пиротехнику. Некоторые участники кидаются в полицейских снежками.

В Новосибирске полицейские рекомендуют участвующим в акции покинуть центральную площадь и предупреждают о незаконности участия в несанкционированных митингах. Как передает корреспондент ТАСС, людей на площади становится меньше.

Ранее следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. Призывавший к ним 20-летний житель регионального центра задержан и уже дал показания, сообщило следствие.

В Омске полиция задержала несколько человек. Колонна направилась по центральным улицам к Соборной площади и зданию правительства региона.

Алексей Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.