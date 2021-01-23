В Красноярске задержали подозреваемого в травмировании полицейского во время акции

КРАСНОЯРСК, 23 января. /ТАСС/. МВД проведет проверку из-за травмирования полицейского во время несанкционированного митинга в Красноярске. В связи с произошедшим задержан ранее судимый мужчина, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Задержали подозреваемого, [это] ранее судимый гражданин, проверка ведется. Полицейский получил травму головы", - сообщил собеседник агентства.

Как передал корреспондент ТАСС с места событий, во время акции одного из полицейских уводили в здание мэрии, он держался за лицо.

Участники акции в Красноярске прошли с Красной площади мимо здания краевого правительства и остановились перед городской администрацией, подходы к которой были заблокированы полицией. Несколько человек были задержаны после того, как из толпы в сторону мэрии бросили пиротехнику. Некоторые участники кидались в полицейских снежками.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.