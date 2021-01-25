Автовокзалы в Западной Сибири отменяют автобусные рейсы из-за морозов

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Автобусное сообщение частично прервалось в четырех регионах Западной Сибири в понедельник из-за аномальных морозов. Автобусные межрегиональные и внутрирегиональные рейсы отменили автовокзалы Новосибирска, Барнаула, Кемерово и Томска.

В Барнауле в Алтайском крае, где автобусное сообщение осуществляется по 200 направлениям, в настоящее время закрыто уже 54 рейса. В администрации автовокзала Барнаула в понедельник ТАСС сообщили, что отмены рейсов из-за сохранения аномальных морозов в городе будут продолжаться.

В Кемерово, как пояснили ТАСС в Министерстве транспорта Кузбасса, из-за аномальных морозов не будут выполняться почти 20 рейсов, в том числе шесть рейсов из Кемерово в Новосибирск и два рейса в новосибирский аэропорт Толмачево. Также временно не выполняются продолжительные автобусные маршруты, которые связывают Кемерово с городами на юге и севере Кузбасса - Новокузнецком, Таштаголом, Мариинском, Юргой и другими населенными пунктами.

Новосибирский автовокзал в понедельник отменил 24 рейса. Как говорится в сообщении автопредприятия, отменены рейсы в Томск, Кемерово, Барнаул, Бийск, Новокузнецк, а также в районы Новосибирской области. В Томской области, где ранее в воскресенье уже отменили 10 автобусных рейсов, дополнительно были отменены еще 15 рейсов в Новосибирск и районы области.

В городах Западной Сибири, по данным синоптиков, сохранятся аномальные морозы с минимальными температурами до -35 и ниже до 26 января, а в некоторых регионах до 29 января.