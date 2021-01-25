Новосибирск в 2022-2023 году станет "Новогодней столицей России"

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Новосибирск в 2022-2023 году перед проведением в городе молодежного чемпионата мира по хоккею получит звание "Новогодней столицы России". Об этом сообщил во время оперативного совещания правительства региона в понедельник мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее губернатор области Андрей Травников выступил с инициативой присвоить Новосибирску в 2022-2023 году звание "Новогодняя столица России". По мнению Травникова, статус позволит привлечь внимание к региону на федеральном уровне перед проведением в городе международных соревнований.

"Городу Новосибирску принято решение присвоить звание "Новогодней столицы" в 2022-2023 году", - сказал Локоть.

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга. В начале января власти Калуги, которую за период новогодних праздников посетили 150 тыс. туристов, передали представителям Нижнего Новгорода символ проекта "Новогодняя столица России" - хрустальную снежинку.

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина средств пойдет на строительство самой спортплощадки, половина - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.