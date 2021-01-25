Главгосэкспертиза одобрила проект модернизации крупнейшей в Сибири библиотеки

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проект ремонтно-реставрационных работ Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ СО РАН), которые должны быть выполнены к 1 сентября. Планируется создать новый читальный зал, обновить инженерные сети и создать пространство для зоны отдыха, сообщил ТАСС замдиректора библиотеки Антон Веселов.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение ремонтно-реставрационных работ в здании ГПНТБ СО РАН", - сообщил он.

Здание имеет пять надземных этажей и четыре подземных для хранения книг. Согласно проекту, будут проведены ремонтно-реставрационные работы в помещениях первого и третьего этажей общей площадью 2 тыс. кв. м. На обоих этажах также выполнят ремонт инженерных сетей. На первом этаже объединят часть помещений в единое пространство, обустроив там гардероб, регистратуру, читательскую и мягкую зоны отдыха.

На третьем этаже будет создан научный читальный зал с подсобным фондом общей площадью 583,3 кв. м. Вместе с этим будет проведен ремонт технического этажа библиотеки, в том числе обновление систем вентиляции и отопления. Как пояснил ТАСС Веселов, работы завершат к 1 сентября, их стоимость составит 12,5 млн рублей.

Государственная публичная научно-техническая библиотека - одна из крупнейших по количеству ресурсов универсальных библиотек в России, крупнейшая библиотека в Сибири. В ней находится 10 млн единиц хранения. Библиотека является координационным центром для библиотек всех организационно-правовых форм Сибири и Дальнего Востока.