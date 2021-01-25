В Омской области осудили женщину, допустившую гибель сына от побоев

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Трое детей 24-летней жительницы села Пресновка Омской области, которая допустила гибель трехлетнего сына от побоев, нанесенных ее сожителем, помещены по решению суда в детский дом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По инициативе следственных органов мать мальчика судом ограничена в родительских правах. Трое ее детей (5-летний мальчик, годовалая девочка и ее 6-месячная сестра) помещены в детский дом", - сообщает пресс-служба.

Женщина приговорена к 550 часам обязательных работ за совершение преступлений, предусмотренных статьями 125 ("Оставление в опасности") и 156 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним") УК РФ.

Суд установил, что в июле 2020 года мать четырех детей, зная, что ее пьяный сожитель нанес трехлетнему сыну несколько ударов кулаком и ногой в живот, не оказала ему помощь, а уложила спать, не взирая на его жалобы. В результате тупой травмы живота и внутренних органов мальчик умер. Взрослые при этом пытались представить случившееся как несчастный случай, заявив, что мальчик ударился о качели.

В ходе расследования ранее судимый мужчина признался в преступлении, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и умышленное причинение средний тяжести вреда здоровью он был приговорен к 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.