На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за 40-градусного мороза и смога

БАРНАУЛ, 25 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Барнауле и Бийске Алтайского края, где установились 40-градусные морозы. Аномальные холода будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе, объявлены метеоусловия первой степени опасности, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник.

"В Алтайском крае понижается температура воздуха, местами до минус 42 градусов. Объявлено штормовое предупреждение в Барнауле с 11:00 местного времени 25 января до 16:00 местного времени 26 января и метеоусловия первой степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Штормовое предупреждение на аналогичный период времени объявлено в Бийске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором по величине городе Алтайского края также фиксируют метеоусловия первой степени опасности: из-за нарушения рассеивания вредных веществ в воздухе будет наблюдаться смог.

По данным метеорологов, самые низкие температуры воздуха пока зафиксированы в Тальменском и Волчихинском районах, где столбики термометров опустились до минус 42 градусов.

Как сообщалось, аномальные морозы в Алтайском крае стали причиной отмены десятков автобусных рейсов. Утром 25 января автовокзал Барнаула отменил 54 рейса.