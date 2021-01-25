Промпредприятия в Кузбассе на время сильных морозов сократили выбросы в атмосферу

КЕМЕРОВО, 25 января. /ТАСС/. Промышленные предприятия в трех крупных городах Кемеровской области, где в понедельник установилась безветренная погода и похолодало до 43 градусов, сократили выбросы в атмосферу на 15-20% в соответствии с введенным в регионе режимом неблагоприятных метеоусловий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона.

"В Новокузнецке, Прокопьевске, Кемерове ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям городов рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух на 15-20% до 18:00 (14:00 мск) 25 января", - рассказали в пресс-службе.

Если характер погоды в крупных городах региона не изменится, срок действия ограничений будет продлен, чтобы не допускать сильной загазованности воздуха в период резкого похолодания.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в настоящий момент в Кузбассе дневные температуры опускаются до 37 градусов. В ближайшие сутки ожидается незначительное потепление до 36 градусов в ночное время и до 30 днем во вторник, скорость ветра до 1-3 м/с.