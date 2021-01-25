В Новосибирской области сформировали запас инсулина на четыре месяца

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Четырехмесячный запас инсулина сформировали в Новосибирской области, где ранее пациенты-льготники жаловались на проблему с выдачей препарата. Обращения о невыдаче касались инсулина конкретной торговой марки, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона со ссылкой на областной Минздрав.

В середине января ряд местных СМИ со ссылкой на пациентов-льготников с диагнозом "сахарный диабет" сообщали о проблемах с выдачей инсулина, которые возникли в регионе в конце декабря - начале января. Из-за этого некоторые вынуждены были покупать инсулин, стоимость которого в зависимости от препарата и дозы может достигать 7 тыс. рублей, за свои средства.

"В настоящее время на склад "Новосибоблфарма" поступил инсулин на сумму 178 млн рублей, закупленный Министерством здравоохранения на 2021 год в третьем квартале прошлого года. Имеющегося количества достаточно для обеспечения региональных и федеральных льготников минимум на четыре месяца", - сказали в пресс-службе.

В областном правительстве добавили, что единичные случаи обращений по поводу невыдачи инсулина в конце 2020 и начале 2021 года касались обеспечения препаратами именно по торговому названию. "Все подобные обращения всегда оперативно отрабатываются с каждым пациентом", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас, чтобы максимально упростить выдачу льготных лекарственных препаратов, Министерство здравоохранения Новосибирской области разрабатывает механизм удаленной выписки рецепта. "Мы планируем внедрить телемедицинские консультации по вопросам льготного лекарственного обеспечения, в том числе выписку рецепта в электронном виде", - приводит пресс-служба слова замминистра здравоохранения региона Елены Аксеновой.