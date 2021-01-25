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Работу детских центров отдыха возобновят в Новосибирской области 1 февраля

Глава региона Андрей Травников также попросил проработать вопрос об увеличении заполняемости залов в спортивных сооружениях и в театрах в связи со стабилизацией ситуации c COVID-19

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области приняли решение с 1 февраля возобновить работу детских круглогодичных оздоровительных лагерей, игротек и развлекательных городков. Об этом сообщил на оперативном совещания правительства в понедельник глава региона Андрей Травников.

В июне прошлого года власти планировали перенести отдых в детских оздоровительных лагерях на вторую половину лета, а также сократить смену в два раза, чтобы смогло отдохнуть больше школьников. Однако из-за пандемии начать оздоровительную кампанию не удалось. Работа круглогодичных детских лагерей также не была возобновлена.

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"Предлагаем с 1 февраля возобновить работу детских оздоровительных лагерей и учебных лагерей круглогодичного действия, в том числе регионального центра "Альтаир" и с 1 февраля разрешить работу развлекательных городков, игровых комнат, в том числе в торговых центрах", - сказал Травников.

Он также попросил проработать вопрос об увеличении заполняемости залов в спортивных сооружениях и в театрах в связи со стабилизацией ситуации c COVID-19. В ноябре заполняемость стадионов в Новосибирской области была снижена с 50% до 30% из-за рисков распространения коронавирусной инфекции. Работа театров в регионе была возобновлена 12 сентября 2020 года с 50%-ной заполняемостью залов. По данным региона на утро 25 января, в Новосибирской области зафиксировано 31,3 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Порядка десяти круглогодичных оздоровительных центров Новосибирской области рассматривалось властями для проведения смены для детей медиков, работающих с коронавирусной инфекцией. Планировалось, что там отдохнут около 1,5 тыс. детей. На это из регионального бюджета было выделено более 20 млн рублей.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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