Власти Новосибирской области и "Союзмультфильм" планируют создать анимационный кластер

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области совместно с киностудией "Союзмультфильм" разработают проект регионального анимационного кластера. Стороны уже подписали соответствующий меморандум, сообщили в понедельник в пресс-службе АИР.

"Киностудия "Союзмультфильм" и АИР разработают проект регионального анимационного кластера. Соответствующий меморандум подписан между Агентством инвестиционного развития Новосибирской области и киностудией", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь киностудии "Союзмультфильм" Марина Малыгина, в феврале представители агентства посетят технопарк киностудии в Москве, чтобы познакомиться с проектом, аналог которого планируется создать в Новосибирской области. Она уточнила, что участники московского технопарка находятся в кластере на льготных условиях, среди них могут быть как представители креативных компаний, так и дизайнерские бюро, а также создатели компьютерных игр. В ходе сотрудничества создаются проекты на стыке индустрии, например, мультфильмы на базе "компьютерного движка".

"Коллеги из Новосибирской области хотят создать аналогичный кластер, где компании-партнеры могли бы объединяться. Обсуждается, что к проекту присоединится какая-то из образовательных организаций Новосибирской области. Возможно, [это будут и] какие-то из организаций, которые являются разработчиками новых технологий, так как регион славится своими учеными", - отметила она.

В Агентстве инвестиционного развития уточнить ТАСС детали и сроки проекта не смогли. По информации пресс-службы, регион намерен провести предпроектную работу, проанализировать, какие направления можно включить в проект и какие структуры могли бы стать его участниками.

"Новосибирская область славится своими талантами, особенно в технологической сфере, что в союзе с творческими направлениями может дать нам множество уникальных проектов. С каждым годом креативные индустрии занимают все больший процент в структуре доходов многих развитых стран, растет запрос на видеоконтент, который становится основным средством коммуникации в современном мире", - цитирует пресс-служба директора "Союзмультфильма" Бориса Машковцева.