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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

"Дочка" "Норникеля" опротестует вынесенное в отношении нее решение Ростехнадзора

Ведомство ранее оштрафовало Норильско-таймырскую энергетическую компанию на 1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 25 января. /ТАСС/. Норильско-таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") подала иск в Арбитражный суд Красноярского края на Енисейское управление Ростехнадзора. Компания требует признать незаконным решением ведомства о привлечении компании к административной ответственности, сообщается в картотеке суда.

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"Заявление (исковое заявление): о признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности", - говорится в материалах. Подробности иска не разглашаются.

Ранее Енисейское управление Ростехнадзора по итогам расследования причин аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей НТЭК, оштрафовало предприятие на 1 млн рублей за нарушение норм промышленной безопасности.

Днем 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара с дизельным топливом разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки, и оценили ущерб от разлива топлива в 21,4 млрд рублей. Арбитражный суд края в октябре приступил к рассмотрению иска Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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