Подтопленную в Усолье-Сибирском набережную строили без экологической экспертизы

ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Росприроднадзор установил, что набережную в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, которую подтопило в начале января, построили без заключения государственной экологической экспертизы. Об этом ведомство сообщило в понедельник на своей официальной странице в Facebook.

"Выяснилось, что в 2020 году участок благоустроили: была построена набережная. Территориальное управление службы [Росприроднадзора] не было поставлено в известность о предстоящих работах, соответственно, государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) перед началом строительства не проводилась. Сейчас сотрудники ведомства выясняют, каким образом объект мог быть реализован без прохождения ГЭЭ. В случае выявления нарушений природоохранного законодательства виновных привлекут к ответственности", - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что набережную на полуострове Варничный затапливает не в первый раз.

В начале января в Усолье-Сибирском вводили режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды в Ангаре. Были подтоплены четыре подстанции, кафе, котельная, а также часть набережной на полуострове Варничный. Через несколько дней ситуация стабилизировалась.