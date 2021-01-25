В Западной Сибири зафиксировали рекордные за последние 100 лет морозы

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Рекордные за последние 100 лет показатели минусовой температуры зафиксированы в понедельник на территории двух регионов Западной Сибири - Кемеровской и Томской областей, где столбик термометра опускался ниже 40 градусов. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Сегодня, 25 января, рекорды минимальной температуры были побиты в Томской области - в двух населенных пунктах - примерно на 1-3 градуса. И также в Юрге Кемеровской области на два градуса. Это самые низкие экстремальные температуры за весь период наблюдений, там берется ряд за последние 100 лет", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что в Томской области температура воздуха составила 46 градусов, а в Кемеровской - 43,3 градуса, рекорды предыдущих лет составляли 44 и 42 градуса соответственно.

В городах Западной Сибири, по данным синоптиков, сохранятся аномальные морозы с минимальными температурами до 35 и ниже до 26 января, а в некоторых регионах и до 29 января. Из-за этого в четырех регионах - Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае - было частично прервано автобусное сообщение. Отменено больше ста рейсов.