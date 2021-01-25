В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при котором в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества, ввели на сутки в Новосибирске. Информация опубликована в понедельник на сайте Минприроды Новосибирской области.

"В период с 11 часов 25 января до 16 часов 26 января 2021 года на территории г. Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности", - говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января в Новосибирске ожидается без осадков, местами изморозь, дымка. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м в секунду. Температура воздуха до 38 градусов ниже нуля. 26 января ожидается повышение температуры до 32 градусов.

В период НМУ, например, в сильные морозы при безветренной погоде, в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании, в том числе нефтепродуктов, и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятиях. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.