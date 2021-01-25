В Омске осудили школьницу, вместе с другом убившую мать

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Омский суд приговорил 16-летнюю девушку и ее 18-летнего друга, которые сообща убили мать школьницы, к 8 и 13 годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области.

"Сегодня приговором суда 18-летнему подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, его несовершеннолетней подруге назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы", - сообщила пресс-служба.

В ходе расследования было установлено, что в ноябре 2019 года мать девушки запретила ей встречаться с ее другом. Подростки решили убить женщину и в течение месяца продумывали план и способ совершения преступления. В ночь на 31 декабря 2019 года они напали на вернувшуюся домой мать девушки и нанесли около 10 ударов молотком и более 30 ударов ножами. Женщина оказала сопротивление, смогла нанести парню два удара ножом в ногу и выбраться из квартиры в подъезд, где ее обнаружили соседи. В тот же день от полученных ранений она скончалась в больнице.

Преступникам было предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью. В ходе следствия и на суде они частично признали свою вину, подтвердив факт нанесения ударов. Однако подростки утверждали, что женщина вела себя агрессивно, а они действовали для самообороны. Собранные следствием доказательства полностью опровергли эту версию.