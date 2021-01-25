На Алтае возбудили дело после жалоб жителей на низкую температуру в квартирах

БАРНАУЛ, 25 января. /ТАСС/. Прокуратура возбудила дело в отношении МУП "ЯТЭК" в городе Яровое Алтайского края, где из-за аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. Ранее руководитель ТЭЦ Александр Хмылев был оштрафован за то, что жители города мерзли во время сильных морозов, сообщил ТАСС в понедельник славгородский межрайонный прокурор Денис Носков.

Проблемы с теплоснабжением в Яровом, где живут около 17 тыс. человек, обострились в 2019 году, когда из-за аварий на котлах в городе ввели режим ЧС. На низкие температуры в квартирах жители жалуются ежегодно во время отопительного сезона.

"Вновь произошла ситуация, когда МУП не обеспечило нормативный температурный режим. В период сильных морозов в январе этого года граждане начали вновь обращаться в прокуратуру из-за температуры воздуха в квартирах не выше плюс 14 градусов. Речь идет о квартале с большим количество многоквартирных домов. Ситуация обусловлена серией аварий на ТЭЦ, в результате которых жителям не смогли выдать температуру теплоносителя, необходимую для прогрева. Мы возбудили дело в отношении юрлица, МУП по ст. 7.23 КоАП РФ - нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Также мы внесли руководителю МУП представление о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц", - сказал прокурор.

Он отметил, что прокуратура потребовала от директора ТЭЦ принять меры, которые позволили бы продолжить отопительный период в штатном режиме. Кроме того, ведомство обязало предприятие произвести жителям перерасчет по отоплению.

"В прошлом году в начале отопительного периода была аналогичная ситуация, когда МУП не обеспечило нормативную температуру, были сложности, обусловленные ветхостью теплосетей, множеством прорывов. В связи с этим жители дальних микрорайонов замерзали - температура была до плюс 12 градусов. Мы выносили постановление о возбуждении производства против Хмылева. Он был оштрафован на 500 рублей. Кроме того, мы вносили иск в суд о несоблюдении требований по обеспечению нормативного запаса угля на ТЭЦ: станция зашла в отопительный период практически не имея угля. В настоящее время ситуация с углем стабилизировалась. На ТЭЦ все плачевно - износ самой станции и теплосетей большой", - подчеркнул собеседник.

Как сообщалось, проблемная ТЭЦ в алтайском Яровом была в августе передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. Власти региона ежегодно оказывают городу финансовую помощь при подготовке к зиме. Так, в 2020 году на ремонт оборудования ТЭЦ направлено около 35 млн рублей. В регионе рассматривают вопрос передачи ТЭЦ СГК в рамках концессионного соглашения.